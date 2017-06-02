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Ekonomi

Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 49,5 arttı!

İhracat söz konusu dönemde yüzde 9.5 arttı

02 Haziran 2017 18:03

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 49.5 artarak 7.65 milyar dolara çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı mayıs ayında yüzde 70.2 iken, 2017 yılı mayıs yüzde 63.3 olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 2017 yılı mayıs ayında 2016 Mayıs ayına göre göre yüzde 49.5 artışla 7.65 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dış ticaret açığı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.5 yükselerek 7.65 milyar dolara ulaştı.

İhracat söz konusu dönemde yüzde 9.5 artarak 13.2 milyar dolara ve ithalat yıllık yüzde 21.4 artışla 20.9 milyar dolara çıktı.

(DHA)

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