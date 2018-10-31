Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 77.1 geriledi

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Dış ticaret açığı, dövizlerdeki keskin yükselişin etkisiyle Eylül ayında yüzde 77.1 düşerek 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat Eylül’de geçen yılın anı ayına göre yüzde 22.4 artarak 14 milyar 456 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18.3’lük bir düşüşle 16 milyar 326 milyon dolara geriledi.

TÜİK verilerine göre;

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat Eylül ayında Ağustos’a göre yüzde 1.3 artarken, ithalat yüzde 3.9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 arttı ve ithalat yüzde 22.8 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül ayında yüzde 88.5\'e yükseldi, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 59.1’di.

“Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat Eylül’de 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 24.4 artarak 7 milyar 322 milyon dolara yükseldi. AB’nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayındaki yüzde 49.9 düzeyinden, Eylül’de yüzde 50.6’ya yükseldi.

“Almanya\'ya yapılan ihracat Eylül ‘de 1 milyar 421 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile İtalya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.

“Rusya\'dan yapılan ithalat, Eylül ayında 1 milyar 721 milyon dolar oldu ve Rusya’yı 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.” (Tablo)