Dış ticaret açığı eylülde yüzde 192.7 arttı, 4.88 milyar dolar oldu

Eylülde dış ticaret 4.88 milyar dolar açık verirken, dış ticaret açığı yüzde 192.7 arttı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Genel Ticaret Sistemi'ne göre açıklanan Eylül ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat Eylül'de yüzde 4.8 artarak 16.01 milyar dolar oldu. İthalat aynı dönemde yüzde 23.3 artarak 20.89 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece dış ticaret dengesi eylülde 4.88 milyar dolar açık verdi. Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 192.7 arttı.

Altın hariç ihracat Eylül'de 15.91 milyar dolar, artış yüzde 5.9 olarak hesaplandı. Altın hariç ithalat ise yüzde 9.1 artarak 17.51 milyar dolara yükseldi.

Motorlu kara taşıtları ihracatı eylülde yüzde 1.1 azalarak 2.25 milyar dolar oldu. İhracat Ocak-Eylül'de yüzde 10.87 düşüşle 118.36 milyar dolar, ithalat Ocak-Eylül'de yüzde 1.53 artışla 156.24 milyar dolar oldu. Ocak - Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 79.6 artarak 37.88 milyar dolar olarak hesaplandı.