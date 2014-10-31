Dış ticaret açığı Eylül'de beklentilerin altında gerçekleşti

Dış ticaret açığı eylülde yüzde 8,4 azalarak, 7 milyar 560 milyon dolardan, 6 milyar 925 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 eylül ayında yüzde 63,3 iken, 2014 eylül ayında yüzde 66,4’e yükseldi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı eylül ayında, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar, ithalat yüzde 0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar oldu.

İlk 9 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 18.8 azaldı

Türkiye'nin ihracatı yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 118 milyar 542 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,2 düşerek 179 milyar 681,3 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise yüzde 18,8 azalarak 61 milyar 139,2 milyon dolara düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat ise yüzde 1 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; ihracat eylülde, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artış gösterdi, ithalat ise yüzde 4,1 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 7,1 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı, geçen yılın eylül ayında yüzde 42,9 iken, bu yılın eylül ayında yüzde 43,9 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 6 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı eylül ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (921 milyon dolar), Irak (911 milyon dolar) ve ABD (602 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2014 yılı Eylül ayında 2 milyar 318 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2 milyar 25 milyon dolar), Almanya (1 milyar 859 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 71 milyon dolar) izledi.