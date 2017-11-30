Dış ticaret açığı Ekim'de yüzde 73.9 arttı (2)

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İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin ödemeler dengesi açığında önemli etkisi olan dış ticaret açığı Ekim\'de yüzde 73.9 arttı. Böylece, 10 aylık dış ticaret açığında artış yüzde 32.1\'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ekim ayında, geçen yılının aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 13 milyar 942 milyon dolara, ithalat da yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Bu veriler ile Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 73.9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükselirken, 10 aylık dış ticaret açığı da yüzde 32.1 artışla 61 milyar 184 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Ekim ayındaki yüzde 75.2 düzeyinden, bu yıl Ekim\'de yüzde 70\'in de altına çekilerek, yüzde 65.6\'ya düştü.

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak 6 milyar 900 milyon dolara yükseldi ve AB\'nin ihracattaki payı geçen yıl Ekim ayında yüzde 48.4 düzeyindeyken, bu yıl Ekim ayında yüzde 49.5\'e çıktı.

Almanya\'ya yapılan ihracat Ekim ayında 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolar ile İngiltere, 771 milyon dolar ile ABD ve 746 milyon dolar ile İtalya izledi.

Çin\'den yapılan ithalat, Ekim ayında 2 milyar 113 milyon dolar ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya izledi.