İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin ödemeler dengesi açığında önemli etkisi olan dış ticaret açığı Ekim\'de yüzde 73.9 arttı. Böylece, 10 aylık dış ticaret açığında artış yüzde 32.1\'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ekim ayında, geçen yılının aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 13 milyar 942 milyon dolara, ithalat da yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Bu veriler ile Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 73.9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükselirken, 10 aylık dış ticaret açığı da yüzde 32.1 artışla 61 milyar 184 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Ekim ayındaki yüzde 75.2 düzeyinden, bu yıl Ekim\'de yüzde 70\'in de altına çekilerek, yüzde 65.6\'ya düştü.