Dış ticaret açığı belli oldu

Dış ticaret açığı şubat ayında 4,66 milyar dolar, ilk iki ayda ise 8,98 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Şubat ayında, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 12 milyar 272 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 16 milyar 927 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 10,2 AZALDI



Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 10,2 azalarak 5 milyar 186 milyon dolardan 4 milyar 656 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Şubat ayında yüzde 71,6 iken, 2015 Şubat ayında yüzde 72,5’e yükseldi. Dış açık Ocak-Şubat ayında 8,98 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2015 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat ve ithalat yüzde 0,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,9, ithalat yüzde 7,2 azaldı.



AB’YE İHRACAT YÜZDE 4,3 AZALDI



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Şubat ayında yüzde 41,6 iken, 2015 Şubat ayında yüzde 42,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 4,3 azalarak 5 milyar 197 milyon dolar olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE İNGİLTERE OLDU



İngiltere’ye yapılan ihracat 2015 yılı Şubat ayında 1 milyar 108 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İsviçre (1 milyar 83 milyon dolar), Almanya (1 milyar 31 milyon dolar) ve Irak (755 milyon dolar) takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Şubat ayında 2 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (1 milyar 856 milyon dolar), Almanya (1 milyar 570 milyon dolar) ve ABD (931 milyon dolar) izledi.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 2,9



Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 29 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin 2015 Şubat ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 44,4 olarak gerçekleşti.