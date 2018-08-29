Dış ticaret açığı beklentilerin üstünde

Temmuz ayında dış ticaret açığı 5,98 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin beklentisi 5,5 milyar dolarlık açık olacağı yönündeydi.

İhracat 2018 yılı Temmuz ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 58,7'den yüzde 70,2'ye yükseldi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Temmuz'da en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

En fazla ithalat Çin'den

Temmuz'da en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin oldu. Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.