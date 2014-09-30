Dış ticaret açığı beklenenin üzerinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıklamasına göre dış ticaret açığı Ağustos ayında 8.02 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 7 milyar dolardı. Ağustos ayında dış ticaret açığı %13,5 artarak 7 milyar 80 milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi.

Borsa Gündem’de yer alan habere göre, TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2014 yılı Ağustos ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %2,9 artarak 11 milyar 440 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ağustos ayında %61,1 iken, 2014 Ağustos ayında %58,7’ye düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %10,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2014 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %10,5, ithalat %4,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2014 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,2, ithalat %1,2 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %10 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Ağustos ayında %41,4 iken, 2014 Ağustos ayında %44,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %10 artarak 5 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Ağustos ayında 1 milyar 137 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (777 milyon dolar), Irak (647 milyon dolar) ve ABD (530 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2014 yılı Ağustos ayında 2 milyar 257 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2 milyar 137 milyon dolar), Almanya (1 milyar 746 milyon dolar) ve İtalya (994 milyon dolar) izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %28,7’dir.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,3 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,8’dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Ağustos ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %41,6’dır."