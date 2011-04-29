-DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Türkiye'nin mart ayı ithalatı, 1995 yılındaki yıllık ihracat rakamına ulaştı. Martta ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 artarak 21 milyar 647 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin 1995 yılındaki ihracatı, 21 milyar 637 milyon lira düzeyindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre martta, ithalat yüzde 44,1 artarak 21 milyar 647 milyon dolara, ihracat ise yüzde 19,6 artarak 11 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Mart ayında, dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ödenime göre yüzde 91,3 artarak 9 milyar 811 milyon dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 65,9'dan yüzde 54,7'ye düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl itibariyle martta, aylık olarak en düşük düzeye düştü. -OCAK-MART DÖNEMİ Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 21 artarak 26 milyar dolardan 31 milyar 468 milyon dolara yükseldi. Ancak ithalattaki artış yüzde 45,6 düzeyinde gerçekleşti ve ithalat, 38 milyar 495 milyon dolardan, 56 milyar 63 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 96,8 artarak 24 milyar 595 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 67,5'ten yüzde 56,1'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2011 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat ve ithalatın değişim oranları orijinal seri ile aynı kalarak, sırasıyla yüzde 19,6 ve yüzde 44,1 oldu.