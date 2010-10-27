-DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 5,5, ithalatının ise yüzde 25,3 oranında artış gösterdiğini bildirdi. TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, 2010 Eylül ayında ihracat 8 milyar 950 milyon dolara, ithalat ise 15 milyar 650 milyon dolara çıktı. 2009 yılı Eylül ayında ihracat 8 milyar 481 milyon dolar, ithalat 12 milyar 485 milyon dolar olmuştu. Bu yıl Eylül ayında dış ticaret açığı 6 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl Eylül ayında 4 milyar 4 milyon dolar olan dış ticaret açığında yüzde 67 artış kaydedildi. 2009 Eylül ayında yüzde 67,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Eylül ayında yüzde 57,2'ye geriledi.