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Ekonomi

Dış ticaret açığı arttı

İhracat yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 artarak 54 milyar 822 milyon dolara, ithalat yüzde 33.6 artarak 83 milyar 324 milyon dolara yükseldi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Türkiye'nin ihracatı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 artarak 54 milyar 822 milyon dolara, ithalat yüzde 33.6 artarak 83 milyar 324 milyon dolara yükseldi.


Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 94.6 artışla 14 milyar 644 milyon dolardan 28 milyar 501 milyon dolara çıktı. Haziran ayında ise ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artarak 9 milyar 567 milyon dolar, ithalat ise yüzde 21.5 artarak 15 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 34.9 artışla 4 milyar 166 milyon dolardan 5 milyar 619 milyon dolara ulaştı.

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