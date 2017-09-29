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Ekonomi

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 22.8 arttı

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Yüksek ithalattaki artış hızının ihracattaki artış hızını aşmasıyla, dış ticaretteki makas açılıyor

29 Eylül 2017 13:24

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Yüksek ithalattaki artış hızının ihracattaki artış hızını aşmasıyla, dış ticaretteki makas açılıyor. Türkiye\'nin cari işlemler açığının en önemli bileşeni olan dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 22.8 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 artarak 13.29 milyar dolara, ithalat ise yüzde 15.3 artarak 19.16 milyar dolara çıktı.
Böylece, Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 22.8 artarak 5.87 milyar dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71.2 düzeyinden yüzde 69.3\'e düştü.
TÜİK verilerine göre, aynı dönemde Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı yüzde 46.5\'ten, yüzde 45.3\'e geriledi. Bu dönemde AB’ye yapılan ihracat, yüzde 9.4 artarak 6.03 milyar dolara yükseldi.
Almanya\'ya yapılan ihracat Ağustos ayında 1.34 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 971 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İngiltere ve 717 milyon dolar ile ABD izledi.
Buna karşılık, Çin\'den  yapılan  ithalat 2.12 milyar dolar ile ilk sıradaki yerini korudu ve bu ülkeyi 1.86 milyar dolar ile Almanya, 1.59 milyar dolar ile Rusya ve 986 milyon dolar ile İtalya izledi.

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