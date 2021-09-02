Dış ticaret açığı ağustosta 4,3 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye'nin ağustosta ihracatı geçen yıla göre yüzde 51,8 artarak, 18,9 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 23,8 artarak, 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 8 ayında toplam ihracat ise yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 10 azalarak 29,8 milyar dolara geriledi. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolara ulaşırken ithalat yüzde 25,5 artışla 170 milyar dolar oldu.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 10 gerileyerek 29,8 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ağustos'ta 15,1 puan artışla yüzde 81,5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı temmuz ayında 4 milyar 278 milyon dolar olmuştu.