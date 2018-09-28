Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 59 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında yüzde 69,1 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 83,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,2 arttı, ithalat yüzde 8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat yüzde 10,6 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 6,4 azaldı

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ağustos ayında yüzde 45,3 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 45,4 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 900 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 648 milyon dolar ile Irak ve 637 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Ağustos ayında 1 milyar 551 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 447 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 277 milyon dolar ile Almanya ve 920 milyon dolar ile ABD izledi.