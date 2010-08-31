Dış ticaret açığı 7 ayda yüzde 89.4 arttı

T24- İhracat 2010 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.4 artarak 64 milyar 407 milyon dolara, ithalat yüzde 32.1 artarak 99 milyar 337 milyon dolara yükseldi.



Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 89.4 artışla 18 milyar 441 milyon dolardan 34 milyar 930 milyon dolara çıktı. Temmuz ayında ise ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24.6 artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 69 artışla 3 milyar 796 milyon dolardan 6 milyar 417 milyon dolara ulaştı.