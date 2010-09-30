-DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,8 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Türkiye'de, Ağustos ayında, 2009'un aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1 artarak 8 milyar 557 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,5 artışla 15 milyar 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığı, yüzde 38,4 artışla 4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 880 milyon dolara ulaştı. 2009 Ağustos ayında yüzde 61,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Ağustos ayında yüzde 55,4'e geriledi.