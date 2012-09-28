Dış ticaret açığı 5,8 milyar dolara geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracatın bu yılın Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Aynı dönemde dış ticaret açığı, 8 milyar 434 milyon dolardan, 5 milyar 862 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin ihracatı bu yılın Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolara ulaştı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 4,8 azalarak 18 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak, 8 milyar 434 milyon dolardan 5 milyar 862 milyon dolara düştü.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret veriler açıklandı.

Buna göre, bu yılın Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 18 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 30,5 azaldı ve 8 milyar 434 milyon dolardan 5 milyar 862 milyon dolara geriledi.

2011 Ağustos ayında yüzde 57,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın Ağustos ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.



En büyük artış BAE'de



Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2012 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14,5 artarken, ithalat yüzde 0,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 10,9 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 0,9 düştü.

2012 Ağustos ayında en fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapıldı.

TÜİK tarafından açıklanan 2012 Ağustos ayı Dış Ticaret verilerine göre, 2012 Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 226,8 milyon dolar ile BAE oldu. BAE'ye yapılan ihracat bir önceki aya göre yüzde 722 oranında artarken bir aylık bazda en fazla artış sağlanan ülke oldu. İran'a ağustos ayında yapılan ihracat ise bir önceki aya göre yüzde 74,9 oranında azalarak 2,2 milyar dolardan 540,2 milyon dolara geriledi.

2012 Ağustos ayında “kıymetli taşlar ve metaller” kalemindeki artış devam ederek, 2012 Ocak döneminde 396,4 milyon dolar olan ihracat ağustos ayında 2 milyar 352,2 milyon dolara yükseldi. Kıymetli taşlar ve metaller ihracatı 2012 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 493,3 oranında artış gösterdi.

“Motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları” kalemi ağustos ayında 2012 yılında ilk defa 1 milyar doların altına inerek, 797,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2012 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 33,7 oranında gerileme gözlendi.

Türkiye, Avrupa'da yaşanan kriz nedeniyle ihracatını çeşitlendirirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatın payı 2012 Ağustos'ta 2012 yılının en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 33,64 oldu. AB'ye yapılan ihracatın payı 2012 Ocak'ta yüzde 43,5 iken aylık bazla (haziran hariç) sürekli olarak geriledi. Buna karşın Yakın ve Orta Doğu bölgesine yapılan ihracatın payı ise sürekli artış göstererek, 2012 Ocak'ta yüzde 22,44'ten 2012 Ağustos'ta yüzde 37,36'ya yükseldi.

2012 Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,38 olarak gerçekleşerek, 2009 Temmuz ayında yüzde 75,15'den sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.