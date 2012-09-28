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Ekonomi

Dış ticaret açığı 5,8 milyar dolara geriledi

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret veriler açıklandı

28 Eylül 2012 15:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracatın bu yılın Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Aynı dönemde dış ticaret açığı, 8 milyar 434 milyon dolardan, 5 milyar 862 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin ihracatı bu yılın Ağustos ayında,  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolara  ulaştı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 4,8 azalarak 18 milyar 736 milyon dolar  olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak, 8 milyar 434 milyon dolardan 5 milyar 862 milyon dolara düştü.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  işbirliğiyle oluşturulan 2012 Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret veriler açıklandı.

Buna göre, bu yılın Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat  yüzde 14,5 artarak 12 milyar 874 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 18  milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 30,5 azaldı ve 8 milyar 434 milyon  dolardan 5 milyar 862 milyon dolara geriledi.

2011 Ağustos ayında yüzde 57,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın Ağustos ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.


En büyük artış BAE'de


Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2012 Ağustos ayında geçen  yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14,5 artarken, ithalat yüzde 0,9 azaldı.  Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos ayında bir  önceki aya göre ihracat yüzde 10,9 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 0,9  düştü.
2012 Ağustos ayında en fazla ihracat  Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapıldı.

TÜİK tarafından açıklanan 2012 Ağustos ayı Dış Ticaret verilerine göre,  2012 Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 226,8 milyon dolar ile  BAE oldu. BAE'ye yapılan ihracat bir önceki aya göre yüzde 722 oranında artarken  bir aylık bazda en fazla artış sağlanan ülke oldu. İran'a ağustos ayında yapılan  ihracat ise bir önceki aya göre yüzde 74,9 oranında azalarak 2,2 milyar dolardan  540,2 milyon dolara geriledi.

2012 Ağustos ayında “kıymetli taşlar ve metaller” kalemindeki artış  devam ederek, 2012 Ocak döneminde 396,4 milyon dolar olan ihracat ağustos ayında  2 milyar 352,2 milyon dolara yükseldi. Kıymetli taşlar ve metaller ihracatı 2012  Ocak-Ağustos döneminde yüzde 493,3 oranında artış gösterdi.

“Motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları” kalemi ağustos ayında 2012  yılında ilk defa 1 milyar doların altına inerek, 797,8 milyon dolarlık ihracat  gerçekleşti. 2012 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 33,7 oranında gerileme gözlendi.

Türkiye, Avrupa'da yaşanan kriz nedeniyle ihracatını çeşitlendirirken,  Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatın payı 2012 Ağustos'ta 2012  yılının en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 33,64 oldu. AB'ye yapılan ihracatın  payı 2012 Ocak'ta yüzde 43,5 iken aylık bazla (haziran hariç) sürekli olarak  geriledi. Buna karşın Yakın ve Orta Doğu bölgesine yapılan ihracatın payı ise  sürekli artış göstererek, 2012 Ocak'ta yüzde 22,44'ten 2012 Ağustos'ta yüzde  37,36'ya yükseldi.

2012 Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracatın  ithalatı karşılama oranı yüzde 73,38 olarak gerçekleşerek, 2009 Temmuz ayında  yüzde 75,15'den sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

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