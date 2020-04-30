Dış ticaret açığı mart ayında yüzde 181,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre mart ayında ihracat yüzde 17,8 azaldı, ithalat yüzde 3,1 arttı. Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

TÜİK, 2020 mart dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 4,0 azaldı, ithalat yüzde 10,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 181,6 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-mart döneminde yüzde 117,3 arttı

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mart döneminde yüzde 88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,8'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 Mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.