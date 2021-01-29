Dış ticaret açığı, 2020'de yüzde 69 arttı

Genel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı Aralık'ta yıllık bazda yüzde 3 azalırken, Ocak-Aralık döneminde yüzde 69,1 artışla 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Aralık'ta yıllık bazda ihracat yüzde 16 artarak 17 milyar 850 milyon dolara, ithalat yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolara yükseldi.



Genel ticaret sistemine göre Ocak-Aralık döneminde ihracat yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolara yükseldi.



Böylece, Aralık ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 3 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,7'den, yüzde 79,8'e yükseldi.



Ocak-Aralık döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, yüzde 86'dan, yüzde 77,2'ye geriledi.