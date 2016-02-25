Dış sınırların güvenliği AB gündeminde

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Konseyi, mülteci krizini görüşmek

üzere yapacağı toplantıda Balkanlar'daki durum ve Birliğin dış sınırlarının

korunması ele alınacak.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere buluşmadan önce, çarşamba

günü Viyana'daki Almanya ve Yunanistan'ın katılmadığı toplantıda sınır

kontrollerinin arttırılmasını kararlaştıran Balkan ülkelerinin içişleri

bakanlarıyla bir araya gelecek.

Gerektiğinde bir üye ülkenin rızası olmadan da müdahalede bulunma

yetkisiyle donatılacak ortak sahil ve sınır koruma dairesi kurulmasıyla ilgili

öneri de İçişleri Bakanları Konseyi'nde görüşülecek.

AB içişleri bakanları arasında AB'nin dış sınırlarındaki kontrollerin

derinleştirilmesi hususunda uzlaşma sağlanmasına da çalışılacak. Bu öneri,

Avrupa'da terör saldırısı düzenleyebilecek şüpheli militanların meydana

çıkarılması amacıyla yapılmıştı. Konsey toplantısına Türkiye İçişleri

Bakanı Yardımcısı Sebahattin Öztürk de katılacak.