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Dünya
Deutsche Welle

Dış sınırların güvenliği AB gündeminde

AB içişleri bakanları bugün Brüksel'de mülteci krizini görüşmek üzere toplanıyor. Bakanlar, dış sınır güvenliği sağlanması ve cihatçıların sızmasının önlenmesini masaya yatıracak. Buluşmada Türkiye de temsil ediliyor.

25 Şubat 2016 11:28

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Konseyi, mülteci krizini görüşmek
üzere yapacağı toplantıda Balkanlar'daki durum ve Birliğin dış sınırlarının
korunması ele alınacak.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere buluşmadan önce, çarşamba
günü Viyana'daki Almanya ve Yunanistan'ın katılmadığı toplantıda sınır
kontrollerinin arttırılmasını kararlaştıran Balkan ülkelerinin içişleri
bakanlarıyla bir araya gelecek.

Gerektiğinde bir üye ülkenin rızası olmadan da müdahalede bulunma
yetkisiyle donatılacak ortak sahil ve sınır koruma dairesi kurulmasıyla ilgili
öneri de İçişleri Bakanları Konseyi'nde görüşülecek.

AB içişleri bakanları arasında AB'nin dış sınırlarındaki kontrollerin
derinleştirilmesi hususunda uzlaşma sağlanmasına da çalışılacak. Bu öneri,
Avrupa'da terör saldırısı düzenleyebilecek şüpheli militanların meydana
çıkarılması amacıyla yapılmıştı. Konsey toplantısına Türkiye İçişleri
Bakanı Yardımcısı Sebahattin Öztürk de katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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