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Dünya

"Dış güçler"in ülkeyi karıştırmaya çalıştığını iddia eden Beyaz Rusya lideri Lukaşenko, seçim öncesinde gözaltına alınan ABD vatandaşları olduğunu duyurdu

07 Ağustos 2020 07:30

T24 Dış Haberler

Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, ülkede genel seçim yapılmasına günler kala birkaç ABD vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Lukaşenko, Beyaz Rusya'da 6. kez devlet başkanı seçilmeye çalışırken, yetkililerin halk üzerindeki baskıyı arttırdığı konuşuluyor. İnsan hakları gruplarına göre seçimlerden önce ülkede bin 300 kişi tutuklandı.

Devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Tutuklananların arasında ABD pasaportlular vardı. ABD'lilerle evliydiler ve Dışişleri Bakanlığı'na çalışıyorlardı" dedi.

Lukaşenko, daha önce "dış güçler"in 9 Ağustos seçimleri öncesinde ülkeyi karıştırmak ve halkı sokağa dökmek istediğini söylemişti.

Beyaz Rusya'da geçen hafta da 33 Rus vatandaşı Wagner grubuna çalışan paralı askerler oldukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı.

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