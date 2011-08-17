-Dış borsalarda Sarkozy ve Merkel düşüşü LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 17.08.2011 - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Borsaların düşüşünde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin dünkü görüşmelerinde Avro Bölgesi'nin borç sorununa ilişkin bir çözüm üretilememesi etkili oldu. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,78 (41,82 puan) değer kaybederek 5.315,81 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,41 azalarak 5.910,50 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,58 azalarak 3.212,23 puan oldu. İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 0,91, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 0,70, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 0,63 oranında değer kaybetti. Avrupa'da dün Londra ve İsviçre borsaları hariç borsalar günü düşüşle tamamladı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,13 (7,05 puan) değer kazanarak 5.357,63 puandan kapandı. İsviçre'de Zürih Borsası da yüzde 0,91 arttı. Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,25 (8,16 puan) azalarak 3.230,90 ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,45 (27,34 puan) düşerek 5.994,90 puana geriledi. İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 0,40, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.