-DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ TERLETECEK ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Devlet, 2011 ve 2012 yıllarındaki 10'ar milyar dolarlık ödemenin ardından, dış borç ödemelerinde bir miktar rahatlayacak. Devlet 2011'de yaklaşık 10,5 milyar dolar ile önümüzdeki 6 yılın en yüksek dış borç ödemesini yapacak. Maliye Bakanlığının 2011 yılı Bütçe Gerekçesinde yer alan projeksiyonlarından derlenen bilgiye göre, Merkezi Yönetim Dış Borç ödemeleri kapsamında önümüzdeki yıl 6 milyar 725 milyon doları anapara, 3 milyar 747 milyon doları da faiz olmak üzere toplam 10 milyar 472 milyon dolar dış borç ödenecek. Dış borç ödemesi, 2012 yılında 6 milyar 567 milyon doları ana para 3 milyar 457 milyon doları faiz olmak üzere 10 milyar 25 milyon dolar olarak gerçekleşecek. Devletin bundan sonraki 4 yıldaki dış ödemesi ise kademeli olarak düşecek. 2013 yılında dış borç ödemeleri, 4 milyar 560 milyon doları ana para, 3 milyar 150 milyon doları faiz olmak üzere, 7 milyar 710 milyon dolara gerileyecek. Devlet, 2014 yılında 8 milyar 313 milyon dolar, 2015 yılında da 7 milyar 92 milyon dolar ödemede bulunacak. 2016 yılında ise dış borç ödemesinin 4 milyon 859 milyon doları ana para, 2 milyar 446 milyon doları da faiz olmak üzere 7 milyar 305 milyon dolara düşmesi öngörülüyor. Söz konusu ödeme, 2017 ve takip eden yıllarda ise 38 milyar 608 milyon doları ana para, 18 milyar 968 milyon doları faiz olmak üzere 57 milyar 576 milyon doları bulacak. Böylece 2010'u (8-12. ay arasındaki öngörüler dikkate alınarak) da kapsayan önümüzdeki dönemde ödenecek toplam dış borç, 112 milyar 113 milyon dolara ulaşacak. Bunun da 73 milyar 563 milyon dolarını ana para, 38 milyar 550 milyon dolarını da faiz oluşturacak.