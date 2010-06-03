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Ekonomi

Dış borç 5.5 milyar dolar

Kamunun, yılbaşından 2 Haziran'a kadar olan dönemde yaptığı dış borç ödemelerinin toplamı 5 milyar 347.5 milyon dolar oldu.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Kamunun, yılbaşından 2 Haziran'a kadar olan dönemde yaptığı dış borç ödemelerinin toplamı 5 milyar 347.5 milyon dolar oldu. Kamu 1-2 Haziran tarihleri arasında ise 6.6 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.


Kamunun, yılbaşından 2 Haziran'a kadar olan dönemde yaptığı dış borç ödemelerinin toplamı 5 milyar 347.5 milyon dolara ulaştı.


Merkez Bankası'nın verilerine göre, kamu 1-2 Haziran tarihleri arasında 6.6 milyon dolarlık dış borç ödemesi yaptı. Bunun 5.7 milyon dolarını Hazine, 0.7 milyon doları Merkez Bankası, 0.2 milyon doları diğer kamu kesimi tarafından yapılan borç ödemelerinden oluştu.


1 Ocak - 2 Haziran tarihleri arasında ise kamu 5 milyar 347.5 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Bunun 4 milyar 116.9 milyon dolarını Hazine, 87 milyon dolarını Merkez Bankası, 665.8 milyon dolarını diğer ödemeler oluşturdu. Bu dönemde IMF'ye ise 410.1 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Kamu 2010 yılı Ocak ayında 775.6 milyon dolar, Şubat ayında 2 milyar 90.3 milyon dolar, Mart ayında ise 1 milyar 7 milyon dolar, Nisan ayında 878 milyon dolar, Mayıs ayında 590 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi.


Kamunun 2009 yılında gerçekleştirdiği toplam dış borç ödemesi ise bir önceki yıla göre yüzde 25.4 azalışla 11 milyar 724.2 milyon dolar olmuştu. Bunun 8 milyar 742 milyon dolarını Hazine, 466.5 milyon dolarını Merkez Bankası yapmıştı. Diğer kamu kesimi 1 milyar 570.1 milyon dolarlık dış borç ödemesinde bulunurken, IMF'ye 861.4 milyon dolarlık ödeme yapılmıştı. Kamu 2009 yılında en büyük dış borç ödemesini 1 milyar 988.5 milyon dolarla Haziran'da, 1 milyar 947 milyon dolarla Eylül'de gerçekleştirmişti.


Kamu 1-2 Haziran tarihleri arasında ise 6.6 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

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