Dış basından özetler

Suriye'nin Hule kasabasında en az 108 kişinin öldüğü katliam İngiliz gazetelerinin yine baş sayfalarında.

Daily Telegraph, başyazısında "Artık Rusya bile Esad'ın gitmesini istemeli" diyor:

Yazıda özetle şu görüşlere yer veriliyor:

"Suriye topyekûn bir iç savaşa sürüklenirken Esad'ın acımasız uzlaşmazlığı, karşıtlarını şiddete teşvik ediyor. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, bugün Şam'da büyük olasılıkla boş yere, ateşkese gidilmesi, yerleşim birimlerinden askerlerin çekilmesi ve hükümetle muhalefet arasında diyalog başlatılmasını öngören barış planının hayata geçirilmesini isteyecek."



"Güvenlik Konseyi'nde Batılı ülkelerle Rusya ve Çin arasındaki görüş ayrılıklarını bilen Esad Birleşmiş Milletler'le alay ediyor. Çeşitli diplomatik girişimler ve uluslararası gözlemcilerin Suriye'deki varlığı cinayetleri durduramadı. Hule'de bir protestocunun taşıdığı dövizde - haksız bir şekilde - katliamın tek sorumlusunun Kofi Annan olduğu savunuluyor."



'Suriye topyekûn bir iç savaşa sürükleniyor'



"Güvenlik Konseyi bu hafta toplanacak. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da Esad'ın gitmesini isteyen Batı ve Arap ülkelerini bir araya getiren Suriye'nin Dostları grubunu toplantıya çağırdı. Bu hedef ancak Rusya'nın Şam'daki kuşatılmış rejime diplomatik baskıyı artırmasıyla gerçekleştirilebilir. Rusya Suriye'deki bir iç savaşın Orta Doğu için oluşturacağı tehdidin farkında. Esad tecavüz ve katliam taktikleriyle ülkesinin parçalanması sürecini hızlandırıyor. Esad'sız garanti değil ama Esad iktidarda olduğu sürece barış imkansız. Suriye konusunda inanılmaz derecede kör olan Ruslar bile bunu görmeli artık."

Times gazetesi de başyazısında Hule katliamıyla ilgili olarak "Esad acımasızlığını şimdi çocuklara yönlendiriyor. Bu gangster rejim tecrit edilmeli ve zulmettiği halka doğrudan koruma sağlanmalı" diyor:



Yazı şöyle devam ediyor:



"Bunlar Esad müzakere yapmaya ilgi duymadığı için yaşanıyor. Esad bir savaş suçlusu ve ne kadar insanın pahasına olursa olsun mutlak iktidarını sürdürmek istiyor. Bunun gerçekleşmesine izin verilmesi Suriye'ye yönelik uluslararası sorumluluğa ihanet olur ve diğer despotlara vahim bir mesaj gönderilir. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Kofi Annan'ın planına bel bağladı. Annan'ın insani niyetlerine rağmen, önerileri rejimin daha fazla saldırıya girişmesine zemin hazırladı. Katliamdan sonra Suriye Dışişleri Bakanlığı cinayetlere yalanlar ekledi."



'Güvenli bölge'



"Esad, muhalefeti ezinceye kadar böyle devam edecek. Dış güçler tarafından engellenmeze daha fazla kan dökerek başarıya ulaşacak. Bu Suriye halkı için felaket olacak. Komşu ülkeler tehdit altına girecek. Diğer diktatörlere ne Arap Birliği, ne Birleşmiş Millerler ne de uluslararası adaletin acımasız bir despotu yolundan çevirebileceği mesajını verecek. Esad nezdinde yapılan diplomatik girişimler hiçbir sonuç vermedi. Krizin çözümü için ilk adım Esad'ın istifası olmalı.

"Sınırlı da olsa hala seçenekler var. Eski Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Anne-Marie Slaughter, Suriye'nin Dostları Grubu'nun Türk, Lübnan ve Ürdün sınırları yakınlarında güvenli bölgeler oluşturulması ve muhalif güçlere tanksavar ve uçaksavar silahlarının verilmesini öneriyor. Suriye'ye acilen sınırlı müdahalede bulunulmalı. Bu rejim değişikliğini değil, Suriyelilerin korunmasını amaçlamalı."



'Ancak Rusya durdurabilir'



Independent'ın başyazısında da "Akan kanı ancak Rusya durdurabilir" deniyor.

Yazıda özetle şu görüşlere yer veriliyor:

"Suriye ne Kosova ne de Libya. Suriye çok büyük bir ülke ve çok istikrarsız bir bölgede. Hızla topyekûn bir savaşın eşiğine geliyor. Muhalefet bazı bölgelerde kontrolü sağlamasına rağmen kendi içinde bölünmüş bir halde ve Suriyelilerin tümü Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünmüyor. İktidar değişikliğinin Suriyelilerin kendisi tarafından desteklenmesi ve hayata geçirilmesi lazım."

"Ama bu yabancı hükümetlerin hiçbir şey yapamayacağı ya da yapmaması gerekeceği anlamına gelmez. Uluslararası toplumun Suriye'ye karşı daha sert bir şekilde harekete geçmesinin anahtarı Rusya'da. Moskova Birleşmiş Milletler kararını reddetmesine karşın sonradan Kofi Annan'ın misyonunu destekledi ve zaman zaman da Esad'sız bir Suriye'yi kabul edebileceği görüntüsünü veriyor."

"Suriye, Moskova'nın hala en önemli silah müşterilerinden biri. Moskova Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına dahil olmadı ve Esad rejimini kamuoyu önünde hiç kınamadı. Suriye üzerinde nüfuzu olabilecek bir ülke varsa o da Rusya'dır. Ama uluslararası toplum birleşik bir cephe olarak hareket edecekse Moskova'nın işbirliği de çok önemli."

"Mevcut koşullarda Annan'ın planını rafa kaldırma eğilimi ağır basabilir. Ama Hule katliamını önleyemediyse de ateşkes şiddeti bir ölçüde azalttı ve gözlemcilerin sayısı artırılırsa daha da azaltabilir. Bu nedenle gözlemcilerin sayısının artırılması ana öncelik olmalı."