Dış basında Galatasaray- Fenerbahçe derbisi

Geçtiğimiz cuma günü oynanan ve 2-2'lik skorla sona eren Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, Avrupa basınında büyük yer buldu. Avrupa basın organları, maçın sonunda çıkan olayları manşetlerine taşıdı.

Hollanda basını, "Klasik bir derbi. Öfke, şiddet, kavga ve kırmızı kartlar!" başlığı altında Galatasaray - Fenerbahçe maçında atılan 4 golün önüne yaşanan olayların girdiğini söylerken, Alman basını İstanbul derbisinde futbol yerini şiddete bıraktı başlığını attı.



Öte yandan İngiliz basınında BBC ise "İstanbul derbisi oyuncular ve teknik kadrodan 30 kişinin karıştığı kavgayla sona erdi" başlığıyla haberi duyurdu.

İngiliz gazetelerinden The Sun "Sonsuz derbi olarak adlandırılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonsuz kötülükle son buldu", Daily Mail "İstanbul derbisi çıkan olaylarla kaosun içinde kayboldu. Jailson'un tokadıyla başlayan olaylar 3 kırmızı kartla bitti", Joe.co.uk site ise "İstanbul derbileri asla sessiz bitmiyor" başlıkları attı.

Alman gazetesi Bild ise derbi ile ilgili haberine Bild: "İstanbul derbisi vahşi bir kavgayla bitti. Maçın sonunda bir kişinin peşinde koşan futbolcularla avlanma görüntüleri ve 3 kırmızı kart vardı" yazdı.