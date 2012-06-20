Dış basın: Hakkâri yılın en öldürücü çatışması

Yabancı medya, Hakkari saldırısını değerlendirdiği haberlerinde "Yılın en öldürücü çatışması", "Hükümet, PKK'ya karşı giderek sertleşiyor", "Saldırı, uzlaşmacı hareketlerin ardından geldi" gibi yorumları yaptı.

New York: PKK’nın Hakkâri’de düzenlendiği saldırı, dünya medyasında da yankı buldu

Wall Street Journal: Yılın en öldürücü çatışması

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal, Hakkâri saldırısının “bu yılın en öldürücü çatışması” olduğunu belirterek uzun bir süreden beri devam eden “ayrılıkçı ihtilafın son aylarda kayda değer biçimde tırmandığı” yorumunu yaptı. Saldırının, AKP’nin Kürtçe dersleri gibi potansiyel uzlaşıcı hareketleri ardından geldiğine işaret edilen haberde “Analistler, Salı günkü çatışmaların, aynı zamanda geçen yıldan bu yana, Ankara PKK’ya askeri harekâtı yoğunlaştırıp aralarında Kürt politikacılar, akademisyenler ve gazetecilerin de bulunduğu binlerce kişiyi örgütle bağı gerekçesiyle tutuklarken Kürt bölgelerindeki tansiyonun nasıl arttığına vurgu yaptığını söylüyorlar” denildi.

BBC: Hükümet, PKK'ya karşı giderek sertleşiyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 8 askerin şehit olduğu Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmaya ilişkin haberinde, saldırının PKK tarafından yakın zamanda yapılan diğer saldırılarla benzer olduğunu belirtti. BBC, Erdoğan hükümetinin PKK’ya karşı giderek artan şekilde sert bir tutum aldığına ve hareketi desteklediğine inanılan binlerce Kürt’ün tutuklandığına dikkat çekti.

Fınancıal Tımes: Saldırı, uzlaşmacı hareketlerin ardından geldi

İngiliz Financial Times gazetesi, saldırının okullarda seçmeli Kürtçe dersi gibi potansiyel olarak uzlaşmacı bir dizi hareket ardından geldiğini, Leyla Zana’nın sorunu Erdoğan’ın çözebileceği inancını dile getirdiğini kaydetti. Saldırının, Başbakan Erdoğan ülke dışındayken gerçekleştiğine işaret edilen haberde son aylarda hükümetin, PKK ile silahları bırakmadığı sürece “müzakere etmeye isteksiz olduğunda ısrar ettiği” belirtildi. (ANKA)