Dış basın, ABD-Türkiye krizini nasıl gördü?

ABD ile Türkiye arasında diplomatik olarak başlayıp kısa süre içerisindde Türk Lirası'nın rekor oranlarda değer kaybederek ekonomik bir krize dönüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası kamuoyu Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri dikkat ve endişe ile izlerken, İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesinde, "Trump sağolsun TL değer kaybetti, bu İngiliz tatilciler için iyi haber" yorumu yapıldı.

Rahip Andrew Brunson krizi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD Dolar'ı karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. İki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya basınında geniş yer aldı. Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

New York Times: 17. ekonomi ama...

New York Times, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği köşe yazısının yanı sıra baş yazı ve kapsamlı bir haberle durumu değerlendirdi. New York Times, “Türkiye ile ABD arasındaki tansiyon, Trump’ın yeni yaptırımlarıyla yükseldi” başlığını attığı haberinde Türkiye’nin dünyadaki en büyük 17. ekonomiye sahip olduğu hatırlatılırken, Trump ile yaşanan ekonomi savaşlarıyla birlikte sorunların arttığına dikkat çekiliyor. Haberde, rahip Brunson krizinin ekonomik bir krize dönüştüğü ve TL’nin değer kaybı yaşamasının yabancı yatırımcıyı uzaklaştırdığı dile getirildi.

Russia Today: ABD borsası etkilendi

Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı.

The Guardian: Trump sağolsun TL bir günde %20 değer kaybetti

İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngilizlerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan abartılı ve sansasyonel haberlerle bilinen İngiliz tabloid basını gelişmeyi bir “müjde” olarak duyurdu. Çok satan gazetelerden Daily Mirror, “Trump sağolsun TL bir günde %20 değer kaybetti. Ama bu İngiliz turistler için iyi haber” başlığını kullandı. Gazete, “Türkiye’de artık tatiller eskisinden de ucuz. Geçen yıl 100 pounda 460 TL alınıyordu ama şimdi bu 697 TL’ye çıktı. Turizm acentesi Thomas Cook, bu yıl Türkiye’ye rezervasyonların %63 arttığını açıkladı” yorumunu yaptı.

BBC: Yabancı yatırımcılar artık bölgeye olumlu yaklaşmıyor

Birleşik Krallık'ta kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle yayın yapan BBC, “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi. Türkiye’nin beş yıl önce yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten BBC, TL’nin son durumu hakkında yabancı yatırımcıların artık bölgeye eskisi kadar olumlu yaklaşmadığını vurguladı.

Financial Times: Ekonomik savaşla mücadele

Financial Times da, “Trump’ın kararı sonrasında Türk lirası değer kaybetti” başlığını kullanırken Erdoğan’ın “Ekonomik savaşla mücadele” sözlerine yer verdi. Financial Times ayrıca Türk lirasının neden değer kaybettiğini de anlatan kapsamlı bir dosya hazırladı.

Alman Bild gazetesi, gelişmeyi tarafların açıklamalarıyla değerlendirdi

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de iki ülke arasındaki gerilime geniş yer ayırdı. Bild, ABD-Türkiye krizinin TL’yi etkilediğini aktarırken tarafların birbirine yaptığı açıklamaları okuyucularına duyurdu.

Le Monde: TL nedne değer kaybediyor?

Fransa’nın çok okunan gzetelerinden Le Monde da gelişmeyi okuyucularına ön sayfalardan duyurdu. Le Monde, Türk lirasının neden değer kaybettiğiyle ilgili bir haber hazırladı. Haberde, Türk lirasının cuma günü yaklaşık %20 değer kaybettiği ifade edilirken, ABD ile gerilimin ve ekonomik kırılganlığın bu gelişmede sebep olduğu belirtildi.