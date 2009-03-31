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Ekonomi

Dış açıkta rekor düşüş

2009 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre şubatta ihracat yüzde 24.9 düşüşle 8.3 milyar dolar oldu.

31 Mart 2009 03:00

2009 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ekonomideki daralmanın etkisiyle  şubatta ihracat yüzde 24.9 düşüşle 8.3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 98.4 geriledi.

Ekonomideki küçülme ve krizin etkisiyle ihracatın daralması dış ticaret açığında rekor düzeyde düşüşler yaratmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Şubat ayında ihracat yüzde 24.9 azalarak 8.3 milyar dolar, ithalat yüzde 47.6 azalarak 8.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 98.4 azalarak 4.9 milyar dolardan, 81 milyon dolara geriledi.

Şubat ayında yüzde 69.1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl yüzde 99’a yükseldi.




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