Dış açık yüzde 56 azaldı

İhracat mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak, 8 milyar 178 milyon dolar oldu. İthalat da martta yüzde 37,5 oranında azaldı ve 10 milyar 503 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, martta dış ticaret açığı ise yüzde 56,8 oranında azalarak, 5 milyar 385 milyon dolardan 2 milyar 326 milyon dolara geriledi.



2008 mart ayında yüzde 68 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2009 mart ayında yüzde 77,9'a yükseldi.



Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı yüzde 42’ye geriledi. AB’ye yapılan ihracat, yüzde 40.6 azalarak 3.4 milyar dolara indi.



İlk çeyrek ihracatı yüzde 26 geriledi



Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 gerileyerek 24 milyar 507 milyon dolar, ithalatı da yüzde 41,8 gerileyerek 28 milyar 625 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74,3 azalarak 4 milyar 119 milyon dolara geriledi. 2008 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 67,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi.



Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 33 milyar 136 milyon dolarlık ihracat, 49 milyar 177 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2008 yılı Ocak-Mart ayında dış ticaret açığı 16 milyar 41 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 67,4 olarak gerçekleşmişti.



Aylık açık yüzde 28.4 geriledi



TÜİK'e göre 2009 Mart ayında ise ihracat, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 28,4 gerileyerek 8 milyar 178 milyon dolar, ithalat yüzde 37,5 gerileyerek 10 milyar 503 milyon dolar oldu.



Söz konusu ayda dış ticaret açığı, 2008 yılının aynı ayına oranla yüzde 56,8 azalarak 2 milyar 326 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77,9 oldu.



Geçen yıl Mart ayında, 11 milyar 427 milyon dolarlık ihracat, 16 milyar 812 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 5 milyar 385 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 68 olmuştu.



Ocak-mart döneminde, 28 milyar 625 milyon dolarlık ithalatın 20 milyar 453 milyon dolarlık kısmını ara malı ithalatı, 4 milyar 294 milyon dolarlık kısmını sermaye malı ithalatı, 3 milyar 648 milyon dolarlık kısmını ise tüketim malı ithalatı oluşturdu.



Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 71,5, sermaye malları ithalatının payı yüzde 15, tüketim mallarının payı da yüzde 12,7 oldu.



Ocak-Mart döneminde 24 milyar 507 milyon dolarlık ihracatın 23 milyar 109 milyon dolarını imalat sektörü ihracatı, 993 milyon 641 bin dolarını tarım ve ormancılık, 238 milyon 500 bin dolarını madencilik ve taşocakçılığı, 71 milyon 754 bin dolarını balıkçılık ve 93 milyon 938 bin dolarını da diğer sektörlerin ihracatı oluşturdu.



AB'nin dış ticaretteki ağırlığı azaldı



2008 Mart ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat, bu yılın mart ayında yüzde 40,6 azalarak 3 milyar 432 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı yüzde 42 olarak hesaplandı. 2009 Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke, Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2008 Mart ayına göre yüzde 35,6 azalarak 748 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla 709 milyon dolarla İsviçre, 456 milyon dolarla Irak ve 414 milyon dolarla İtalya izledi.



İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 41,6 azalarak 1 milyar 456 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla 1 milyar 204 milyon dolarla Almanya, 833 milyon dolarla Çin ve 718 milyon dolarla ABD izledi.



