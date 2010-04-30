Dış açık üç ayda üçe katlandı

T24 - Dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 175.3 artarak 12.13 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112.5 artarak 5.03 milyar dolar oldu ve Reuters anketinde 3.75 milyar dolar olan beklentinin oldukça üzerinde geldi.



TÜİK verilerine göre yılın ilk üç aylık döneminde ihracat yüzde 7 artışla 26.2 milyar dolar, ithalat yüzde 32.7 artışla 38.33 milyar dolar oldu. İlk üç ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılki yüzde 84.8'den yüzde 68.4'e geriledi.



Mart ayında ise ihracat yüzde 22.4 artarak 9.99 milyar dolar, ithalat yüzde 42.7 artarak 15.02 milyar dolar olurken söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66.5'e geriledi.



Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki payı 2010 Mart ayında yüzde 45.7'ye yükselirken, AB'ye yapılan ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 33.3 artarak 4.56 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 artarak 917 milyon dolar oldu.



Bu yılın Mart ayında en büyük ihracat kalemi ise 1.39 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet olurken, bunu 796 milyon dolar ile demir-çelik izledi.







