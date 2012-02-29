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Ekonomi

Dış açık Ocak'ta yüzde 4.7 daraldı

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 4.7 düşüşle 7 milyar dolar oldu.

29 Şubat 2012 15:53

 

 
T24 - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 4.7 düşüşle 7 milyar dolar oldu.
 
Ocak ayında ihracat yüzde 8.6 artarak 10.4, ithalat yüzde 2.8 artarak 17.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Geçen yıl Ocak ayında yüzde 56.5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 59.7'ye yükseldi.
 

En fazla ihracat kara taşıtlarında

 
Türkiye'nin Ocak ayında en fazla ihracat yaptığı kalem 1 milyar 204 milyon 579 bin dolarla ''motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler'' fasılı oldu.
 

Enerjiye 4.7 milyar dolar

 
Ocak'ta en fazla ithalat yapılan alan enerji ithalatı oldu. Enerji ürünleri ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 artarak 4 milyar 692 milyon 121 bin dolar oldu. 2011 yılı Ocak ayında enerji ürünleri ithalatı 3 milyar 760 milyon 501 bin dolar olmuştu.
 

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