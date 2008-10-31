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Ekonomi

Dış açık Eylül’de yüzde 7 geriledi

Türkiye’nin dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 7 azalışla 5 milyar dolar oldu. 9 aylık açık 58 milyar doları aştı.

31 Ekim 2008 02:00

Türkiye’nin dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 7 azalışla 5 milyar dolar oldu. 9 aylık açık 58 milyar doları aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 daralarak 5.042 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

İhracat Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 12.831 milyar dolar, ithalat ise yüzde 23.6 artışla 17.873 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2007 Eylül ayında yüzde 62.5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 71.8’e yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde ise ihracat yüzde 38 artışla 105.349 milyar dolar, ithalat ise yüzde 34.4 artışla 163.518 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık dönemdeki dış açık yüzde 28.3 artışla 58.2 milyar dolara çıktı.

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