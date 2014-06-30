Dış açık 31,61 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığındaki daralma sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta dış açık yüzde 28,7 azalarak 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde dış açık yüzde 24,9 düşüşle 31,61 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 13 milyar 750 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 10,3 azalarak 20 milyar 859 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs'ta 65,9 olarak belirlendi.

AB'ye ihracat arttı

Cnbce.com’da yer alan habere göre, Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2013 Mayıs ayında yüzde 39,1 iken, 2014 Mayıs ayında yüzde 43,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 16 artarak 6,02 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat Almanya'ya

Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Mayıs ayında 1,37 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (1,05 milyar dolar), İngiltere (818 milyon dolar) ve İtalya (635 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sıra Çin'in

Çin’den yapılan ithalat, 2014 yılı Mayıs ayında 2,1 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2,09 milyar dolar), Almanya (1,8 milyar dolar) ve ABD (1,1 milyar dolar) izledi.