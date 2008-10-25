Dış açığa rağmen Türkiye’nin IMF nezdinde sicili iyi

Türkiye IMF’den 8.8 milyar dolar alabilir

Fon bu nedenle, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere, özel bir kredi imkanı sunma konusunda çalışmalar yapıyor.IMF, bazı özel koşulları taşıyan üyelere, istemeleri halinde, kısa vadeli finansman imkanından faydalandırma planı üzerinde duruyor.Halen görüşmeleri devam eden ve İcra Direktörleri Kurulu'nda da ele alınacak olan yeni finansman imkanı, bazı üye ülkelere, iç ve dış dalgalanmaları önlemek amacıyla, ihtiyaç duymaları halinde hızlı bir likidite sağlamayı amaçlıyor.Edinilen bilgiye göre, IMF, Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi “iyi ekonomik sicile” sahip ülkelere kısa vadeli, döviz cinsinden özel bir kredi imkanı sunmayı planlıyor.IMF'nin bu yeni finansman imkanının kullandırılmasında, üye ülkenin borçlanma sorununun olmaması bir ön şart olarak kabul ediliyor, bu nedenle, Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerin borçlanma sorununun olmadığı belirtiliyor.Diğer bir koşul olarak olarak ise üye ülkenin iç yapısal bir ekonomik sorununun olmaması ve ekonomik sorunların, küresel dalgalanmanın ikincil etkisinden kaynaklanması gerekiyor.IMF yetkilileri, Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerin, Fon ile son dönemde acil anlaşma sıkıntısına giren Macaristan ve diğer ülkelere göre, daha farklı ve iyi konumda olduklarına dikkat çekiyor.IMF'nin daha sonraki aşamada, diğer gelişmekte olan ülkelere göre nispeten daha iyi durumda bulunan ülkelere de bu imkanı sunabileceği belirtiliyor.Fon, yeni özel kredi imkanı ile uluslararası bankaların, kredilerini dondurmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunların aşılmasını ve bu bankalar yeniden kredi sağlayana kadar, bazı üye ülkelerin likidite sorunu çekmemesini hedefliyor.IMF'nin hazırladığı diğer bir imkan çerçevesinde ise üye ülkelere kotaları nispetinde hızlı bir kredi kullanma imkanı sağlanacak.Fon'un elinde 200 milyar dolarlık bir ilave kredi kaynağı bulunuyor. IMF'nin, üye ülkelere sağladığı krediler, ‘ikincil etki’ sağlayarak, iç ve dış borçlanma imkanlarının da artmasına katkıda bulunuyor.