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'Dirsek atma' cinayetine 11 yıl 8 ay hapis

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, barda yanındaki kadına dirsek attığı için Mehmet Sıddık Arık'ı tabancayla ateş ederek öldüren Özgür Yılmaz, yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

13 Şubat 2018 22:39

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, barda yanındaki kadına dirsek attığı için Mehmet Sıddık Arık\'ı tabancayla ateş ederek öldüren Özgür Yılmaz, yargılandığı 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 9 Ekim 2016 günü Şahveli Mahallesi\'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre Özgür Yılmaz yanında Özlem B. ile barda otururken arka masalarında oturan Mehmet Sıddık Arık\'ın bakışlarından rahatsız olarak yer değiştirmek istedi. Bu sırada Arık, Özlem B.\'ye dirsek attı. Arık ve Yılmaz arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz yanındaki tabancayla Arık\'ı göğsünden vurarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz, yargılandığı 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Arık\'ın yakınları, Yılmaz ile avukatları Enes Akbulut ve Mehmet Emin Durap katıldı.
Mahkeme heyeti açıkladığı kararda, Yılmaz\'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, Yılmaz\'ın cinayeti tahrik altında işlediği için cezasının 14 yıla düşürülmesine yine sanığın mahkemedeki iyi hal durumu göz önünde bulundurularak cezanın 11 yıl 8 aya düşürülmesine karar verildi.

 

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