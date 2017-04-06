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Spor

Dirk Kuyt'tan 150. gol

Kuyt, kariyerine Feyenoord'da devam ediyor

06 Nisan 2017 17:49

Kariyerine Feyenoord'da devam eden eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Go Ahead Eagles karşısında kaydettiği golle Eredivisie kariyerindeki 150. golüne ulaştı.

Eurosport'un haberine göre, yüksek iş ahlakı ve çalışkanlığıyla tanınan Dirk Kuyt, 36 yaşında olmasına rağmen gollerine ara vermiyor.

Deneyimli futbolcu, şampiyonluk mücadalesi veren Feyenoord'un Go Ahead Eagles'ı 8-0 yendiği mücadele farkı üçe çıkaran golü attı ve bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Eredivisie'de 150 gol barajına ulaşan Kuyt, 1992'den sonra ligde 150 gole erişen ilk isim olmayı başardı. Hollanda'da 150 gol barajını aşan son isim Ajax ve PSV'nin efsane forvetlerinden Wim Kieft olmuştu.

1980 doğmulu Dirk Kuyt, Eredivisie kariyerindeki ilk golünü Utrecht formasıyla Katwijker ağlarına yollamıştı.

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