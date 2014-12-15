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Spor

Dirk Kuyt 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Yönetimi, Dirk Kuyt’ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı...

15 Aralık 2014 13:29

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldız Dirk Kuyt ile başkan Aziz Yıldırım'ın da onayıyla 1 yıl daha devam etme kararı alındı.

Hollandalı yıldızın son haftalardaki keyifsizliği açıkça görülüyordu. Bu durumun futboluna da yansıması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal bazı maçlarda çok güvendiği yıldızını 90 dakika bitmeden oyundan almak zorunda kalmıştı. Bunun nedeni de Kuyt’ın sözleşmesinin yenilenmemiş olmasıydı. Bu konuda kendisiyle bir konuşma yapılmaması ve teklifte bulunulmaması keyfini kaçırmıştı. Hal böyle olunca Sarı-Lacivertli yöneticiler devreye girdi ve başkan Aziz Yıldırım’a da durum bildirildi. Bunun sonucunda da başkan Yıldırım’ın da onayıyla Dirk Kuyt’ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Devre arasında Hollandalı oyuncu ile yeni sözleşme yapılacak.

 

Emre hem futbolcu hem de sportif direktör

 

Habertürk’te yer alan habere göre, sarı-Lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu konusunda da önemli kararlar aldı. Tecrübeli oyuncunun, sportif direktör olarak görev yapması gündemdeydi. Ancak Emre, “En az 3 yıl daha oynayacağım” deyince yönetim bu durumu da masaya yatırdı. Buna göre önümüzdeki sezondan itibaren Emre, Fenerbahçe’de hem futbol oynayacak hem de sportif direktör olarak görev yapacak.

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