Diriliş Postası yazarı Murat Özer: Tarkan'a 'Geççek' şarkısını CHP sipariş etti

Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Geççek' şarkısının sözlerinin hükümeti hedef aldığı iddia edildi.

Şarkı yayınlandıktan dakikalar sonra TV100'de gazeteci Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde ekrana gelen Sağlı Sollu programında masaya yatırıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Diriliş Postası'nın yazarlarından Murat Özer, Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini söyledi. Canlı yayında tartışma çıktı, Barış Yarkadaş ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi.

"Tarkan'a HDP 'sufle' verdi"

Aktaş da araya girerek Özer'e, bilgi ve belge sordu. Özer, açıklamasına dayanak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.

Metin Özkan ise şarkıyı Tarkan'a HDP'nin 'sufle' verdiğini iddia etti. Özer ve Özkan'ın açıklamalarına Korkusuz gazetesinin bir diğer yazarı Gürkan Hacır da karşı çıktı.

Şarkı sosyal medyada gündem oldu

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek’i 21.00’de Youtube’ta yayınladı. Tarkan'ın klibinde pandemi döneminden gençlerin sorunlarına kadar birçok konuya yer verdiği görüldü.

‘Megastar’ın yeni şarkısı ‘Geççek’in klibinden ilk görüntüleri paylaşan sanatçının şarkısının sözleri öncesinde de sosyal medyada gündem oldu. Twitter gündeminde ilk sırada yer alan şarkının klibi, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.