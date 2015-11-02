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Diriliş Postası: Kahpe dünya düzenini fena halde sallamış bulunuyoruz arkadaşlar

"Rahman’a nasıl şükredeceğimi şaşırmış vaziyetteyim"

02 Kasım 2015 19:41

Kendisini "Hür yandaş gazete" olarak tanımlayan Diriliş Postası, başyazısında seçim sonuçlarını değerlendirirken "Kahpe dünya düzenini fena halde sallamış bulunuyoruz arkadaşlar" ifadesini kullandı.

Ana sayfasındaki karikatürde muhalefet liderleri ile Fethullah Gülen'i ABD, İngiltere, İsrail ve Almanya önünde uşak olarak tasvir eden gazetenin başyazısını kaleme alan Hakan Albayrak'ın "Üzerimize bereket yağdı" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Meclis çoğunluğunu en iyi ihtimalle kıl payıyla elde edebilir denilen AK Parti, bütün beklentileri fersah fersah aşıp yüzde 50’ye yakın bir oy oranına ulaşarak tek başına iktidara muhteşem bir dönüş yaptı, elhamdülillah.

7 Haziran seçimlerinde hiç beklemediğim kadar az oy almıştı AK Parti. Doğrusu dünkü seçimde de hiç beklemediğim kadar çok oy aldı. Rahman’ın bize hak ettiğimizden fazla rahmet ettiğini hissediyorum ve O’na nasıl şükredeceğimi şaşırmış vaziyetteyim. Hafif bir “Uhud” terbiyesinden sonra yeni bir “Bedir” gibi geldi bu seçim zaferi.

Yo, hayır, diğer partilere müşrik demiyorum, onları yenmekten bahsetmiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın; aşağıdaki karikatürde resmedilen uluslararası sistem lortlarının karşısındaki halimizden ve onların bizim karşımızdaki halinden bahsediyorum. Onlar, seçim sandığından kimin iktidarının çıkmasını ZİNHAR istemiyorlardı? Hangi parti olmasın da hangisi olursa olsun diyorlardı? AK Parti değil mi? Öyleyse, kahpe dünya düzenini fena halde sallamış bulunuyoruz arkadaşlar.

Üzerimize yağdırdığı bereketin hakkını vermeyi bize nasip eylesin Rabbimiz.

Allahuekber ve lillahilhamd.

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