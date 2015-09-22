Hakan Albayrak'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Diriliş Postası, "Güneydoğu'daki tüm valilikler sandıkların birleştirilmesi için YSK'ya başvurmalı" çağrısı yaptı.

"YSK'nın acil dikkatine" başlığıyla kaleme alınan (22 Eylül 2015) yazıda, "1 Kasım seçimlerinde HDP’nin birinci olduğu bazı Güneydoğu illerinde seçmenler PKK tehdidi altında" iddiasında bulunuldu. "PKK'nın seçmeni ve sandık kolluk kuvvetlerini tehdit ettiği" iddia edilen yazıda "Bu durumda seçim bölgelerinin birleştirip güvenli bölgelerde oy kullanmaktan başka çare kalmıyor" görüşü dile getirildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre de muhtarların, 1 Kasım’da Doğu’daki köylerde kurulacak sandıkların tek bir merkezde toplanması yönünde il ve ilçe seçim kurullarına yol güvenliği bulunmadığı ve kar yağacağı gerekçesiyle dilekçe gönderdiği öne sürüldü. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, “1 Kasım’da kar yağacağı, şimdiden meteorolojik tahmin yapılarak sandık birleştirilmesine dair girişimler yapılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, söz konusu sandık modeli gündeme geldiğinde "1 Kasım'da taşımalı sistem için Anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği yapılmadığı sürece taşımalı sisteme geçemezsiniz. Zannediliyor ki YSK bir karar alacak, bu iş olacak. Hayır, olmuyor" demişti.

Diriliş Postası'nda yer alan yazı şöyle:

1 Kasım seçimlerinde HDP’nin birinci olduğu bazı Güneydoğu illerinde seçmenler PKK tehdidi altında. Bununla birlikte başta seçmenlerin ve sandıkların güvenliği için görevlendirilecek emniyet güçlerinin de açık hedef olma ihtimali çok yüksek.



Köy köy liste tutan PKK, seçimlerde HDP dışında bir partiye oy verecek seçmenleri tehdit etmeye devam ediyor.



Yüzlerce seçim bölgesine dağıtılacak polis ve jandarma ekipleri her yere yetişebilmek için mecburen küçük gruplara bölünmek zorundalar. Sayıca az olmaları ve birbirilerine uzak olmaları onları PKK’ya karşı açık hedef haline dönüştürecek. Bölgede görev yapan güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre PKK yahut türevlerinin sandık güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetlerine saldırı düzenleme ihtimali çok yüksek.



Bu durumda seçim bölgelerinin birleştirip güvenli bölgelerde oy kullanmaktan başka çare kalmıyor. Sandık birleştirme için ilçe seçim kurullarının yetkisi var. Seçim kurullarında çoğunluk karşı çıkmadığı takdirde seçim bölgeleri güvenli yerlere taşınabiliyor.



İl yahut ilçe seçim kurullarının valiliklerden gelecek talebe hayır demeleri polis ve jandarmanın ikişer-üçer kişi olarak sandıklara dağılmasına sebep olacağından emniyet güçleri PKK’nın açık hedefi haline gelecek.



Bitlis Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde kaymakamlıklara ve emniyet güçlerine verdiği talimat sonucunda bir seçim güvenliği raporu hazırlandı. Bitlis’te yapılan seçim güvenliği araştırmasında il genelinde 400’e yakın bölgede sandık kurulduğu ve bunların bir çoğunun, terör örgütü PKK tarafından pusu kurulmaya ve ulaşım yollarının tuzaklanmasına müsait bölgeler olduğu tespit edildi. Kolluk kuvvetlerinin merkeze uzak bölgelere küçük gruplar halinde yayılması durumunda bunlar el yapımı patlayıcı yahut roketle saldırı veya suikast girişimlerine hedef olabilirler.

Bitlis Valiliğinin aşağıdaki değerlendirmesi bölgedeki bütün valiliklere örnek olmalı ve sandıkların birleştirilmesi için YSK’ya müracaat etmeyen kalmamalı:



“1 Kasım 2015 günü yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerinin vatandaşımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere adil ve emniyetli bir şekilde yapılması maksadıyla, …… İlçe Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan özellikle merkeze olan mesafesi uzak, terör örgütleri tarafından pusu kurmaya ve EYP kullanmaya müsait stabilize yollar ile terör tehdidinin bulunduğu değerlendirilen yerler ile bu yerlerde bulunan seçim sandıklarının güvenli bir seçim bölgesinde birleştirilmesi gerektiğine ilişkin teklifler ilçe seçim kurulu başkanlıklarına yapıldı. Bu husus gerek sandık güvenliği gerekse de sandık bölgelerinde görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin güvenliği açısından son derece önemlidir.”

HDP: 1 Kasım'da kar yağacak denerek sandıkların birleştirilmesi isteniyor

1 Kasım’da özellikle Doğu’daki seçim bölgelerinde köylerde kurulacak sandıkların tek bir merkezde toplanması yönünde muhtarlar aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarına yol güvenliği bulunmadığı, ulaşım imkanı olmadığı ve kar yağacağı gerekçesiyle dilekçe gönderildiği öne sürüldü. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “1 Kasım’da kar yağacağı, şimdiden meteorolojik tahmin yapılarak sandık birleştirilmesine dair girişimler yapılıyor” dedi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, sandık birleştirilmesine yönelik yasal bir düzenleme yapılması zorunluluğu nedeniyle özellikle muhtarlar aracılığıyla sandık birleştirilmesine yönelik dilekçeler devreye sokuldu.

24 bin sandıktan tek oy çıkmadı

Bölgedeki pek çok kentten sandıkların birleştirilmesi konusunda muhtarlıklar aracılığıyla dilekçeler verildiğine yönelik bilgiler geldiğini aktaran Bilgen, AKP’nin 7 Haziran seçimlerinin şaibeli olduğu yönünde bir algı yürüttüğüne işaret etti. Bilgen, 7 Haziran’da HDP’nin yüzde 100 oy aldığı sandıklardaki toplam oy sayısının 50 bin civarında olduğunu ifade ederek, “Koparılan bu fırtına 50 bin oy için. O zaman şunu sormak gerekir: Yaklaşık 24 bin sandıktan HDP’ye tek bir oy dahi çıkmadı. 24 bin sandıktan tek bir oy çıkmaması normal bir durum mu?” dedi.

'Kasım'da kar yağacak' dilekçesi

HDP’nin vatandaşlara sandık kurulu görevlisi olması yönünde yaptığı çağrıyı anımsatan Bilgen, yurttaşların kullandığı bir oyun bile saygıya ve korumaya değer olduğunu ifade etti. Diyadin ve Antep başta olmak üzere HDP’nin güçlü olduğu pek çok köy ve beldede muhtarlardan dilekçeler toplandığını kaydeden Bilgen, “O bölgede yolların güvenli olmadığı, ulaşım imkânı bulunmadığı ve hatta 1 Kasım’da kar yağacağı, şimdiden meteorolojik tahmin yapılarak sandık birleştirilmesine dair girişimler yapılıyor” dedi.

‘Komutan dağıttı’

Bilgen dilekçelerin bir kısmının doğrudan jandarmadan geldiğine; Tugay Komutanı’nın doğrudan elden muhtarlara örnek dilekçeler dağıttığına ilişkin bilgiler bulunduğunu söyledi. Erdoğan’ın muhtarlarla içli dışlı olmasının nedenini şimdi daha iyi anladıklarını ifade eden Bilgen, “Türkiye’de sağlıklı bir seçimin önündeki en büyük engel Cumhurbaşkanı’nın kendisidir” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

"(Seçimlerde) Taşımalı sistem için Anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği yapılmadığı sürece taşımalı sisteme geçemezsiniz. Zannediliyor ki YSK bir karar alacak, bu iş olacak. Hayır, olmuyor."