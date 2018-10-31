Diriliş Gençlik Federasyonu, 1 milyon çocuğa oyuncak dağıttı

Behçet DALMAZ- Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -(DHA)-DİRİLİŞ Gençlik Federasyon\'un, 2 milyon çocuğa oyuncak dağıtmak hedefiyle başlattığı proje devam ediyor. Federasyon \'Doğu-Batı Kardeşlik Köprüsü\' projesi kapsamında Van\'ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türkleri\'nin yaşadığı Ulupamir Mahallesi İlkokulu ile Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu\'nda eğitim gören öğrencilere 800 oyuncak dağıttı. Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, şu ana kadar gittikleri 20 kentte 1 milyon çocuğa oyuncak dağıttıklarını, hedeflerinin 2 milyona ulaşmak olduğunu söyledi.

Diriliş Gençlik Federasyonu, Türkiye\'nin 20 kentinde, \'Doğu-Batı Kardeşlik Köprüsü\' projesi kapsamında yaklaşık bir milyon çocuğa oyuncak dağıtıldı. Bu kapsamda Van\'ın Erciş ilçesine gelen Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın\'a ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu eşlik etti. İlk olarak Erciş İlçesi\'ndeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu\'nda eğitim gören 400 çocuğa oyuncak dağıtan Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Algın, bir süre çocuklarla sohbet etti.

ULUPAMİR\'DE OYUNCAKLARI ASKERLER DAĞITTI

Daha sonra Erciş ilçesine bağlı 36 yıldır Kırgız Türklerin yaşadığı 2 bin 300 nüfuslu Ulupamir Mahallesi ziyaret edildi. Algın\'a, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ve askerler eşlik etti. Kırgız Türkleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Algın ve beraberindeki askeri yetkililer, buruda eğitim gören 400 çocuğa da oyuncak dağıttı.

Köy Muhtarı Eyüpman Koşar, çocuklarına oyuncak dağıtan Aygın ve komutanları evinde misafir edip, çeşitli ikramlarda bulundu. Muhtar Koşar, Algın\'a Kırgız kalpağı hediye edildi. İl il dolaşarak çocuklara oyuncak dağıtan ve kendi mahallelerinin çocuklarını da unutmayan Algın\'a teşekkür etti.

\'ÇOCUKLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRMEYE GELDİK\'

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Algın, kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını; şu ana kadar yaklaşık bir milyon çocuğa oyuncak hediye ettiklerini belirterek,\"Biz çocukları sevindirmek için \'Doğu-Batı kardeşlik köprüsü\' projesi başlattık. Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Manisa, İzmir gibi bugüne kadar yaklaşık 20 ilde oyuncak dağıttık.Van\'a geldik. Daha sonra Hatay ve Gaziantep\'e gideceğiz.Çocukların mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Sadece oyuncak değil, bu bir gönül alma projesi. Gittiğimiz okulların eksikliklerini görüp, okul müdürlerimizle birlikte hareket ederek, eksiklerini tamamlıyoruz. Bu projede çok olumlu tepkiler alıyoruz. Zaten çocukların yüzündeki tebessüm en güzel tepkiyi gösteriyor. Onun için biz onların gönlüne girmeye geldik\" dedi.

\'ÖNEMLİ BİR PROJE\'

Erciş Yatılı ilköğretim Bölge Okulu\'nda oyuncak dağıtım programına katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından başlatılan projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Memleketin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine güzel hizmetler sunmak, insanların kardeşlik ruhunu tekrar ön plana çıkartmak ve böyle bir amaca hizmet etmesi nedeniyle Diriliş Gençlik Federasyonu\'na teşekkür ediyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI