Diriliş Ertuğrul'un set çalışanları: Erdoğan'ın akşam söyledikleri, ertesi gün senaryoya ekleniyor

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un set çalışanları "Akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yapıyor, ertesi gün Diriliş dizisinin senaryosuna revizyon geliyor ve yapılan konuşmadan cümleler sahnelere ekleniyor" dedi. Çalışanın iddiasına göre, dizinin bölümü yayınlanmadan bir gün önce Ankara'ya gönderilip 'onay alınıyor.'

Diriliş Ertuğrul'un set çalışanları soL haber portalına konuştu. İsmini vermeyen bir çalışan, "TRT devlet televizyonu… Burada ödemelerin düzenli olduğu, çalışma koşullarının standartlara uygun olduğu propaganda edilir hep. Bize biraz çalışma koşullarınızdan bahseder misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Diriliş Ertuğrul devlet destekli bir proje. En çok şuna şahit oldum ben, akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yapıyor, ertesi gün senaryoya revizyon geliyor ve yapılan konuşmadan sahnelere cümleler ekleniyor. Ertuğrul karakterine söyletiliyordu bu cümleler, gündeme göre durmadan senaryolar değişiyordu. Daha önemlisi, Diriliş Ertuğrul'un kasetlerinin yayından bir gün evvel prodüksiyon aracıyla Ankara'ya gönderildiğini duyduk. Orada izlendikten sonra yayına giriyormuş.

Ayrıca insanlar sağlıksız koşullarda çalışıyor. İzleyenler görecektir, sahneler ormanlık alanda geçiyor çoğunlukla ve çekim esnasında ısınabilecek hiçbir kaynak yok. Bununla görevlendirilmiş bir ekip yok. Kendi imkanlarımızla odun toplayıp yakıyorduk, gece evimize gittiğimizde üzerimiz başımız is kokuyordu.

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