Diriliş Ertuğrul borsaya giriyor

Borsa İstanbul Yönetim Başkanı Himmet Karadağ, borsada yeni enstrümanların piyasaya sürüleceğini açıkladı. Dün bir basın toplantısı yapan Karadağ, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un da dahil olduğu bazı dizilerin ve 3. havalimanının, arabaların borsada halka arzı öngörülüyor.

Habertürk'ün haberine göre BİST Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye'nin son dönem yaptığı prestij projelerin yanı sıra, bazı popüler diziler ve otomotiv üretiminin menkul kıymetleştirilmesi gibi planlarının olduğunu, bu şekildeki yeni enstrümanlarla sermaye piyasalarını büyüteceklerini söyledi.

Borsa İstanbul Diriliş Ertuğrul ile görüşmeler yaptı.

"Önümüzdeki dönem kapsamlı bir tanıtım yapılacak"

Basın mensupları ile bir araya gelen Borsa İstanbul Yönetim Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul'un hedefleri ve önümüzdeki dönemki projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Borsa İstanbul'daki en yeni enstrüman olan gayrimenkul sertifikalarını çok iyi tanıtamadıklarını ve gelen talebin bu nedenle beklentileri altında kaldığını ifade eden Karadağ, "Önümüzdeki dönemde kapsamlı bir tanıtım kampanyası başlayacak. İlk üründe, ürünün özelliklerini hedef kitleye tam olarak anlatamadık, biraz aceleye geldi. Ülkede çok büyük bir gündem olunca, alt gündemler yeteri kadar ilgi görmüyor. Çünkü ne yaparsanız yapın karşınızda dinlemeye hazır bir kitle bulamıyorsunuz. Herkesin kafası biraz karışık oluyor" dedi.

Kendileri için Körfez ülkelerinin çok önemli bir pazar olduğunun altını çizen Karadağ, bu bölgeye yönelik olarak da road show'lar yapılamadığını söyledi. Ancak bundan sonra aktif bir tanıtım kampanyası düzenleyeceklerini anlatan Karadağ, "İnternet sitesinde üç boyutlu bir görselleştirme yapacağız. Yatırım yapmak isteyen gelsin baksın, gezsin, istediği kadar incelesin. Ürünün özelliklerine en kolay şekilde ulaşılmasını sağlayacağız. Tanıtım kampanyasından sonra Türkiye'den de Ortadoğu'dan da ciddi bir talep bekliyoruz" dedi.

Gayrimenkul sertifikasında şu anda sadece tek bir projenin olduğunu belirten Karadağ, önümüzdeki dönemde yeni projelerle bu alanı zenginleştireceklerini ve yatırımcılara alternatifler sunacaklarını söyledi.

Gayrimenkul sertifikasının en önemli amaçlarından birinin yeni yatırımcıları sermaye piyasalarına çekmek olduğunu belirten Karadağ, son halka arzdan sertifika alan 5 bin kişinin 3 bininin ilk defa hesap açtıran yatırımcı olduğunu vurguladı.

"İşlem gören hisse ve sertifikalar 76 milyar dolar, hedeften uzak"

Borsada işlem gören hisselerin ve sertifikaların piyasa değerlerinin 76 milyar dolarla istenilen büyüklükten çok uzak olduğunu kaydeden Karadağ, bu rakamı 2023 yılına kadar 600 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti. Bunun sadece hisselerle olmayacağının altını çizen Karadağ, yeni ve hibrit ürünlerle piyasayı zenginleştireceklerini, tanıtımları da artırarak arzu edilen büyüklüğe ulaşmak istediklerini anlattı.

"3. Havalimanı da finansal ürün olarak modellenecek"

Planladıkları yeni ürünlerle ilgili de bilgi veren Karadağ, şunları söyledi:

"Öncelikle üçüncü havalimanı ve köprüler gibi Türkiye'nin prestij projelerini menkul kıymetleştirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Örneğin 3'üncü havalimanı çok kârlı ve bunu finansal bir ürün olarak modelleyeceğiz. Ayrıca borsada araba modeli satacağız. Aslında bono satacağız ama bono o ürüne dönüşebilir olacak. Örneğin bir yatırımcı Fiat Egea'nın üretim projesine ortak olabilecek. Bu tip projeye duyarlı bonolarda sabit bir getiri olabilir. Ya da bono vade sonunda aracı satın almak isteyenler için iskontolu hale dönüşecek. İsterseniz bononun zaman içerisindeki değer artışından da yararlanabileceksiniz. Bu konuda otomotiv sektörü ile bazı görüşmelerimiz var. Başka sektörlerle de görüşüyoruz ama derinlik çok önemli. Projenin en azından 100 milyon liralık bir proje olması gerekiyor.

"Diğer taraftan televizyondaki popüler dizilerin getirisinin paylaşılabileceği bir model üzerinde de çalışıyoruz. Şu anda TRT'de yayınlanan TV dizilerinin halka arzı için görüştüğümüz şirketler var. Örneğin Diriliş Ertuğrul ile görüştük. Ancak burada şöyle bir sorun var; diziler genelde kanallarla kısa süreli anlaşmalar yapıyor. Bizim satmamız için diyelim ki 40 bölüm bir hacim olması lazım.

"Yüzde 50'sini satsak, 40 milyon liralık büyüklük yapıyor"

"Diyelim ki A dizisi 2 yıllığına 40 bölümlük diziyi, kanalla bölüm başına 2 milyon liraya anlaşıyor. 2 yıllık hibrit bono gibi düşünelim; 80 milyon lira. Onun indirilmiş nakit akımı, yüzde 50'sini satsak, 40 milyon liralık büyüklük yapıyor. Onu alan yatırımcı vade sonunda, bir, o sabit getiriyi alacak; iki, belki reyting veya yurtdışı satışa duyarlı bir gelir dilimi de koyacağız oraya. Atıyorum; yüzde 10 artı reytinge duyarlı bir gelir elde etmiş olacaksınız diziden. Modelleme çok güzel. Ama o modellemeyi biraz daha öngörülebilir kılmaya çalışıyoruz. Orada getirisi garanti bir gelir akımı var. Bir şekilde finansal tüketiciye hem popüler hem riski az ve iyi getirinin olduğu ürünleri yakalayacağız.

"TVF sayesinde Körfez, Avrupa, Amerika ile konuşabilir oluyoruz"

"Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devrinin tek etkisinin operasyonun kamudan özel sektöre kayması olduğunu anlatan Karadağ, "Daha hızlı karar alabileceğiz; stratejik yol haritamızda değişiklik yok. Varlık fonunda kuruluş aşamasında 200 milyar dolar aktif büyüklük hedefi var, bunu gerçekleştirdik. Yabancı yatırımcıyla konuşurken, işbirliği için belirli finansal büyüklüğün üzerinde olmanızı istiyorlar; TVF sayesinde Körfez, Avrupa, Amerika dahil birçok finansal kurumla konuşabilir oluyoruz. Üçüncü havalimanı projesini finansal bir ürün olarak modelleyip sattığımızda uluslararası sistemde yatırım yapılabilir olacak ve TVF bunun yapılabileceği güzel bir platform" dedi."