Diren Dede'nin katili suçlu bulundu



ABD'nin Montana eyaletinde bu yılın Nisan ayında meydana gelen olayda, Diren Dede izinsiz girdiği garajda ev sahibi Markus Kaarma tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ev sahibi Kaarma nefsi müdafaada bulunduğunu söylerken, savcılık makamı cinayetten ceza almasını talep etmişti. Sanık avukatı Paul Ryan, "Müvekkilim tarif edildiği gibi bir hayvan ya da canavar değildir. O yalnızca ailesini korumak istiyordu" dedi. Ryan, garaj kapısının açık bırakılarak bir tuzak kurulduğu yolundaki görüşe de karşı çıktı.

Missoula'daki mahkemede konuyu 12 saat boyunca görüşen jüri, Markus Kaarma'nın taammüden cinayet işlediği kanaatine vardı. En az 10 yıl hapis cezası alması beklenen Kaarma hakkındaki karar 11 Şubat'ta kesinlik kazanacak.

Duruşmayı Diren'in babası Celal ve annesi Gülçin de izledi. Celal Dede, karar sonrasında, "Herkes hak ettiği cezayı almalı" dedi.

Diren'in futbol antrenörü Jay Bostrom da karardan duyduğu sevinci, "Sanığı artık sokaklarda özgürce dolaşırken görmeyeceğim için memnunum" dedi. Mahkemede Almanya'nın San Francisco Başkonsolosu da hazır bulundu.