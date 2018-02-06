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Diren Coşkun'a destek olmak için ölüm orucuna başladı

"Diren'in sesine soluk olmak ve tedavi talebini duyurabilmek adına ölüm orucuna başlamış bulunmaktayım"

06 Şubat 2018 17:02

Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan trans kadın tutuklu Diren Coşkun, cezaevindeki hak ihlallerinin son bulması, ameliyat ve tedavi hakkının iadesi için 25  Ocak'ta ölüm orucuna başladı.  13 gündür ölüm orucundaki Coşkun’la dayanışmak amacıyla arkadaşı Kıvılcım Arat da ölüm orucuna başladığını duyurdu.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, trans kadın tutuklu Coşkun’un cezaevindeki hak ihlallerine, ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı ölüm orucuna başladığını İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Demokratik Kadın Hareketi Sözcüsü Kıvılcım Arat duyurmuştu. Coşkun, eylemini şu sözlerle bildirmişti; “Burada insan onuruna aykırı birçok uygulamaya maruz kalıyorum. Üzerimizdeki ağır tecridin kaldırılması, gasp edilen ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için bedenimi ölüme yatırıyorum. 25 Ocak’tan beri ölüm orucu eylemine başladığımı demokratik kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

Coşkun’un ölüm orucu eylemi devam ederken Kıvılcım Arat ise yaptığı yeni bir açıklama ile “Diren Coşkun’un sesine soluk olmak ve tedavi talebini duyurabilmek adına ölüm orucuna başladığını” duyurdu.

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