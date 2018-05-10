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Direkteki yuvadan düşen leylek, tekrar yuvaya konuldu

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde aydınlatma direğinin tepesindeki yuvadan düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvaya konuldu

10 Mayıs 2018 20:25

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde aydınlatma direğinin tepesindeki yuvadan düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvaya konuldu.
Fevziye Mahallesi\'ndeki aydınlatma direğinin üstündeki leylek yuvasında bulunan yavru leyleklerden biri dengesini kaybedip, düştü. Toprak zemindeki otların üstüne düşen ve yara almadan kurtulan leyleği gören mahalle muhtarı Necmettin Kılıç, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Kulu Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, düşen leyleği, itfaiye aracının merdiveniyle tekrar yuvaya koydu.

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