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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde telefon direğinin tepesinde saatlerce mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı

25 Şubat 2018 13:04

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde telefon direğinin tepesinde saatlerce mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan telefon direğinin tepesine çıkan kedi, inemeyince burada kaldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Nusaybin İtfaiye ekibine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekip, merdiven uzatarak telefon direğinin üzerineki kediyi aldı. İndirilen ve sokakta serbest bırakılan kedi uzaklaşarak gözden kayboldu.

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