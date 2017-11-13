Direkte kalan kediyi UEDAŞ ekipleri kurtardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri platform aracıyla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Çiftlikköy İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kaplumbağa Sokak’ta yaşayan bir elektrik abonesi UEDAŞ’ı arayarak elektrik direğinde bir kedinin mahsur kaldığını ihbar etti. UEDAŞ bu ihbarla birlikte bölgeye anında bir ekip gönderdi. Akıma maruz kalmaması için ilk olarak tellerdeki elektrik kesildi. Platform aracının sepeti uzatılan kedi, sepete atladı. Sepet indirildikten sonra kedi salıverildi.



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